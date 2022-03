Caen. Une rue d'Auge végétalisée en 2025

On y voit désormais un peu plus clair sur le projet de la rue d'Auge, lancé en 2019 et d'un budget de plus de 14 millions d'euros. Lundi 23 novembre, lors du conseil municipal de la ville de Caen, ont été présentées les premières esquisses de ce nouvel aménagement. D'ici 2025, la Ville s'engage à végétaliser cette rue et à la rendre plus accessible aux piétons et aux cyclistes en créant une piste cyclable, des trottoirs élargis et 190 places de parking. La rue sera bordée de 156 arbres contre 71 actuellement. La dernière phase du chantier concerne le carrefour de la demi-lune, en haut de la rue d'Auge. La Ville prévoit d'aménager un parvis pour l'école du Sacré-Cœur et un square rendant cette place bien plus agréable.