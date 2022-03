Alençon. Violences conjugales : une intervenante sociale arrive au commissariat

Tout comme les gendarmeries de Mortagne-au-Perche, Domfront-en-Poiraie et Argentan, le commissariat d'Alençon a recruté une intervenante sociale afin d'assurer la prise en charge sociale des personnes en détresse. Le Département de l'Orne a décidé de renforcer son dispositif d'aide aux victimes. Ce nouveau projet, cofinancé par le Conseil départemental avec le Fonds interministériel de prévention de la délinquance de l'État, a été dévoilé le mercredi 25 novembre, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'intervenante recrutée devra accueillir les victimes, analyser et évaluer leurs besoins sociaux, les orienter vers les services adaptés et assurer un relais avec les organismes partenaires.