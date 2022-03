Football (National). Quevilly Rouen Métropole enchaîne face au Stade Briochin

Le match

Déjà vainqueurs face à Bourg-en-Bresse 2-0 en fin de semaine passée, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole ont remis le couvert, cette fois face au stade Briochin mardi 24 novembre. Après une première mi-temps vierge de but, les Rouge et Jaune ont ouvert la marque à l'heure de jeu. À la suite d'une frappe de Yassine Bahassa repoussée par la défense adverse, Manoubi Haddad était présent pour conclure (1-0). Réduits à dix juste au moment de rentrer dans le dernier quart d'heure après l'expulsion de Mickael Nadé, coupable d'une faute en tant que dernier défenseur, les joueurs de Bruno Irles vont parvenir tout de même à trouver une nouvelle fois la faille, à la 88e minute. Frappe de Virgile Pinson repoussée par le portier et reprise par Ottman Dadoune pour plier les débats (2-0). Pas résignés, les visiteurs du soir réduiront la marque dans le temps additionnel (1-2).

Prochain rendez-vous

Toujours quatrièmes au classement, les Normands se déplaceront à Annecy, samedi 28 novembre, pour le compte de la 14e journée de National.