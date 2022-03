Cherbourg-en-Cotentin. Elles organisent une vente aux enchères en ligne pour les artisans

C'est une nouvelle initiative solidaire qui devrait ravir les amateurs d'art. Une vente aux enchères en ligne est prévue vendredi 11 décembre à 14 heures, sur le site interencheres. À l'initiative de cette opération, Isabelle Marie et Claire Mahé, qui travaillent comme secrétaires auprès du commissaire-priseur de Cherbourg-en-Cotentin Samuel Boscher. "Les artisans et les artistes locaux sont privés d'exposition, de marchés de Noël, de toutes les animations autour de Noël, constate Claire Mahé, alors que c'est la période la plus importante pour eux. Ils n'ont plus du tout de moyens de subsistance. C'est très important de les soutenir localement et de leur donner une visibilité qu'ils n'ont plus." Pour participer, les intéressés peuvent envoyer la photo de leurs œuvres avec le prix qu'ils estiment jusqu'au samedi 28 novembre. "Maître Boscher a accepté de ne prendre aucun frais au vendeur", explique Isabelle Marie.

Pour l'heure, une centaine de lots a déjà été répertoriée, parmi lesquels : des tableaux, aquarelles, encre de chine, des bijoux faits mains, des foulards, ou encore des vases en porcelaine…

Contact : Isabelle Marie : 06 13 25 64 80 ou Claire Mahé : 06 18 28 88 43/bocherencheres@orange.fr