Gonfreville-l'Orcher. Ivre, il agresse les pompiers venus l'aider et insulte la police

Un homme de 19 ans s'est montré particulièrement violent samedi 21 novembre, vers 2 h 20, rue Marcel-Cachin à Gonfreville-l'Orcher. Les pompiers avaient été appelés à son domicile. Le jeune, complètement saoul, était inanimé. Transporté dans le VSAV (Véhicule de secours et d'assistance aux victimes) des pompiers, il reprend finalement conscience, mais s'énerve et s'en prend aux secours, endommageant le véhicule des pompiers. La police est appelée en renfort. Le jeune est interpellé. Il insulte copieusement les forces de l'ordre et tente de les blesser. Au commissariat, il refuse l'éthylotest. En garde à vue, l'homme reconnaît les faits. Il explique être incontrôlable lorsqu'il prend de l'alcool. Il est convoqué devant la justice le 25 janvier prochain.