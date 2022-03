Dieppe. Feu vert pour la construction du futur centre océanographique

Une nouvelle avancée dans le projet de centre océanographique à Dieppe. Durant ce mois de novembre, toutes les autorisations ont été délivrées pour permettre le démarrage du chantier au cours du premier semestre 2021. Le bâtiment, qui sera livré en 2023, sera situé à proximité de la gare SNCF. 80 millions d'euros sont investis par le groupe Kapital et ses deux filiales Rives de Seine et Aqua invest.

500 000 visiteurs attendus

70 emplois doivent être créés pour accueillir les 500 000 visiteurs attendus chaque année. Le centre "comprendra environ 103 bassins, dont l'un de plus de 2 millions de litres sera consacré à l'élevage de l'impressionnant requin taureau", présente le communiqué de presse. "Plus de 1 400 espèces marines et d'eau douce seront représentées par 20 000 animaux en provenance de nombreux milieux aquatiques de la planète."

Le centre sera aussi doté d'un aquarium géant de 56 mètres de profondeur avec la "fosse abyssale la plus profonde du monde dans laquelle la plongée sera possible". Certains visiteurs pourront également nager au milieu de poissons tropicaux "dont le milieu naturel du lac Tanganyika aura été recréé par un décor paradisiaque".

Le centre disposera de deux espaces de restauration et d'un amphithéâtre. C'est Damien Fleury, directeur du grand aquarium de Saint-Malo, qui devrait en prendre la direction.