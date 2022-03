La Covid-19 ailleurs dans le monde. Un élevage de visons abattu, la crainte d'une troisième vague et l'espoir britannique

• Un vaccin britannique moins coûteux et plus simple à stocker

Le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford ont développé un vaccin "efficace à 70 % en moyenne, voire à 90 % dans certains cas", soit une efficacité légèrement inférieure aux vaccins BioNTech/Pfizer et Moderna. En revanche, ce vaccin britannique est moins coûteux à développer et plus simple à stocker. Dimanche 22 novembre, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, a assuré que 15 % des vaccins achetés par l'Union européenne seront destinés à la France.

• En Thaïlande, les "gitans des mers" profitent de la trêve imposée par la pandémie

En Thaïlande, sur l'île de Phuket, s'est installée la tribu des "Chao Lay" (le peuple de la mer", aussi appelés "gitans de la mer"). Mais le mode de vie de cette communauté, principalement axé sur la pêche, a été bouleversé par le tourisme de masse qui a gagné du terrain dans le pays et sur cette île. La pandémie, qui a stoppé les venues de touristes étrangers dans le pays, a été synonyme de trêve pour les Chao Lay, qui voient les stocks de poissons se reconstituer. Un reportage à découvrir en détail ici.

• Un élevage de visons contaminé par la Covid-19

D'autres pays européens - Danemark, Suède, Pays-Bas... - ont dû faire face à pareille situation. En France, l'un des quatre élevages de visons, situé en Eure-et-Loir, a été contaminé par la Covid-19. Les mille bêtes ont dû être abattues, sur ordre des ministères de l'Agriculture, de la Santé et de la Transition écologique. Les visons, qui peuvent être contaminés par le virus, peuvent également infecter les humains.

• La crainte d'une troisième vague

L'envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé pour le coronavirus David Nabarro, dans un entretien accordé à des journaux suisses, met en garde contre l'éventualité d'une troisième vague. Il juge que les pays européens n'ont pas développé "l'infrastructure nécessaire" pour prévenir l'arrivée de celle-ci. Une inquiétude relayée par certains experts français.

• Toronto confinée pendant 28 jours

Au tour de Toronto et de sa banlieue de fermer ses portes. La plus grande ville de Toronto entre dans une période de confinement de 28 jours. Commerces non-essentiels fermés, restaurants contraints de ne pratiquer que de la livraison ou de la vente à emporter, funérailles et mariages limités... Voici les restrictions imposées pendant cette période. Cependant, les écoles restent ouvertes. L'épidémie de Covid-19 a fait plus de 11 000 morts dans le pays.