La musique de chambre à l'honneur à Giverny

Les amateurs de musique Classique, et plus particulièrement de musique de Chambre, trouveront dans le Festival de Musique de Chambre à Giverny une manifestation reconnue, sans équivalent en Europe. Du 23 août au 2 septembre 2012, les concerts se dérouleront dans le cadre de la commune de Giverny, où vécut le peintre Claude Monet.

Durant les 10 jours du Festival, de jeunes artistes sélectionnés sont associés à des musiciens seniors reconnus pour présenter à un large public des oeuvres préparées ensemble. Plus de 10 concerts d'exception seront proposés à Giverny et dans les environs, par exemple en l'Eglise St-Pierre d'Autils. Une place de choix sera aussi réservée aux oeuvres contemporaines et à la création.

Photo : Pierre Movila