Seine-Maritime. Le confinement peut révéler un mal-être

La crise sanitaire met le mental à rude épreuve. Nombreux sont ceux qui ressentent un petit coup de mou pendant ce reconfinement. Jeudi 19 novembre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a reconnu "la santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre".

Se donner des objectifs

Comment positiver pour passer au mieux cette période ? Gilles Binet est psychopraticien à La Remuée. Il est aussi coach mental pour les sportifs de haut niveau. Il a notamment coaché le nageur havrais Hugues Duboscq pendant presque dix ans. Il s'occupe actuellement d'Éric Rousseau (aviron - Le Havre), Fabien Gilot (nageur - ancien Vikings de Rouen) ou encore l'équipe nationale du Sénégal en handball féminin.

Pour Gilles Binet, "le problème n'est pas le confinement, mais comment on le vit. Il ne fait que révéler le mal-être souvent plus profond qui était présent bien avant le confinement. Il ne faut pas être concentré sur ce qui nous manque. On est privé de chose, mais on en a d'autres." Gilles Binet préconise de se donner des objectifs, de continuer à faire des projets à long terme et au quotidien.

Faire une liste, tous les matins, de choses à faire dans la journée peut-être une bonne solution.