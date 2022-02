La Covid-19 ailleurs dans le monde. Une belle histoire outre-Manche, des vaccins non homologués inoculés en Chine

• Des vaccins chinois non homologués déjà inoculés

En Chine, deux vaccins non homologués ont été inoculés "d'urgence" à plus d'un million de personnes. L'administration de ces vaccins expérimentaux a été autorisée cet été par le pays dans les situations jugées urgentes.

• Plus de neuf millions de cas en Inde

Il s'agit du deuxième pays en nombre de cas positifs au Covid-19, derrière les Etats-Unis. L'Inde compte plus de neuf millions de cas et a fait plus de 132 000 décès, un chiffre largement sous-estimé selon les experts.

• Plus de 2 000 morts en 24 h aux Etats-Unis, une première depuis des mois

Le virus continue de faire des ravages aux Etats-Unis. Entre le mercredi 18 et le jeudi 19 novembre, la Covid-19 a fait plus de 2 200 morts. C'est la première fois depuis des mois que plus de 2 000 décès sont à déplorer en 24 h. Plus de 200 000 nouvelles contaminations ont été signalées. Joe Biden a toutefois écarté l'hypothèse d'un confinement national.

• Placée en coma artificiel, elle accouche de jumeaux

Ce sont nos confrères de LCI qui relaient cette belle histoire. En avril dernier, une Britannique, enceinte de jumeaux, est contaminée par la Covid-19. Elle doit accoucher en juillet. Mais face à l'aggravation de son état, elle est placée en coma artificiel. Les médecins décident alors d'accoucher les deux bébés de seulement 26 semaines par césarienne. L'histoire s'est bien terminée. Les bébés - qui pesaient moins d'un kilo à la naissance - vont bien et leur mère a réussi à vaincre la maladie

• Pas de Remdesivir pour les patients hospitalisés

L'Organisation mondiale de la santé déconseille d'utiliser le Remdesivir, un médicament antiviral, pour les patients hospitalisés pour cause de Covid-19. La raison de cette recommandation : il n'y a pas de preuve que ce médicament améliore les chances de survie des patients ni qu'il leur évite un placement sous ventilation artificielle.