Bayeux Intercom. La communauté d'agglo distribue 4 000 masques aux écoliers

Alors que le port du masque est obligatoire pour tous les élèves à partir du CP depuis le lundi 2 novembre, la communauté d'agglomération Bayeux intercom mise sur la solidarité.

Deux masques lavables vont être offerts à chaque élève des écoles publiques et privées de Bayeux et son agglomération. Cela représente au total 4 000 masques, pour une valeur de 8 000 euros. La distribution a démarré dans certaines écoles jeudi 19 novembre et se terminera ce vendredi 20.