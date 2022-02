Manche. Covid-19 : 90 patients hospitalisés dans le département

La préfecture de la Manche a publié un nouveau bilan mercredi 18 novembre. La veille, 90 patients étaient pris en charge dans les hôpitaux du département pour Covid-19, dont 14 en réanimation. "Depuis le début de la crise sanitaire, le chiffre de 90 personnes hospitalisées pour Covid-19 n'avait jamais été atteint", précise la préfecture. Quinze patients supplémentaires ont été hospitalisés, entre le dimanche 15 et le mardi 17 novembre, et une personne de plus est décédée. Si les taux d'incidence et de positivité continuent de baisser légèrement, "le système hospitalier demeure sous forte tension", rappelle la préfecture. Depuis le début de la crise, 93 personnes sont décédées de la Covid-19, dont 43 depuis le 1er septembre dans le département de la Manche.

#Covid_19 Évolution des données sanitaires dans la Manche. Au 17 novembre, le taux d'incidence est de 120,4 cas pour... Publiée par Préfet de la Manche sur Mercredi 18 novembre 2020