Le Havre. Deux camions entrent en collision sur la route de l'Estuaire

Deux camions se sont percutés mercredi 18 novembre, vers 10 h 20 au Havre, route de l'Estuaire en direction de Port 2000. Il s'agit d'un face-à-face. Les deux poids lourds roulaient à 50 km/h. Ils étaient vides de chargement. Les dégâts matériels sont impressionnants, une cabine a été complètement désintégrée. Par chance, les deux chauffeurs (19 et 56 ans) s'en sont sortis sains et saufs. Un réservoir s'est détérioré et du carburant s'est déversé sur la chaussée.