Calvados. Cambriolages de matériel de chantier : des Roumains arrêtés

Entre septembre 2018 et octobre 2020, ce ne sont pas moins de 17 cambriolages qui ont été commis au préjudice de cabinets de géomètres en Bretagne, en Normandie et sur l'ensemble du territoire national. Du matériel de chantier et de mesure étaient dérobés. Une entreprise spécialisée dans l'étude et l'ingénierie des sols de Verson dans le Calvados a été visée. Le préjudice total est estimé à 1,3 million d'euros.

En octobre 2019, une information judiciaire avait été ouverte pour association de malfaiteurs, vol et recel en bande organisée, et confiée à un magistrat instructeur de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes. L'enquête s'orientait vers "deux Roumains, soupçonnés de venir en France pour commettre des vols avant de repartir avec leur butin" dans leur pays natal, a indiqué le procureur de la République de Rennes.

Jeudi 12 novembre, une "vaste opération d'interpellations décidée par les autorités judiciaires des deux pays" a été déclenchée. Quatre suspects, deux hommes de 32 et 43 ans et leurs complices, deux femmes âgées de 37 et 62 ans, installés sur la région de Ploiesti (Roumanie) ont été interpellés par la police roumaine en présence de gendarmes de la Section de recherches de Caen.

"Ils ont été placés en détention provisoire et les deux femmes sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur extradition vers la France", indique le parquet de Rennes.

