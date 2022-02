Musique. Avec son nouvel album, Aya Nakamura veut vivre son rêve américain

Comme dit l'adage : les hommes mentent, pas les chiffres. Si Aya Nakamura possède bon nombre de détracteurs, elle n'en demeure pas moins l'artiste française la plus écoutée dans le monde, selon Spotify. Son titre Djadja s'est même classé numéro 1 aux Pays-Bas, du jamais vu pour une artiste française depuis Edith Piaf. Son hit a également obtenu une dizaine de certifications à travers le monde. La native de Bamako a un public international et est désormais plus écoutée que des stars comme Céline Dion, Pharell Williams ou Tyler The Creator.

Si Aya Nakamura a choisi de faire sa pub sur Times Square, ce n'est pas un hasard, puisqu'elle part plus que jamais à la conquête du monde.

Sur son troisième album Aya, sorti ce vendredi 13 novembre, elle collabore avec la star du grime Stormzy.