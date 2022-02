Grand-Couronne. Incendie place de la Liberté : 17 personnes à reloger

L'après-midi des habitants de la place de la liberté, à Grand-Couronne, a été agité. Vers 12 h 30, samedi 14 novembre, les sapeurs-pompiers ont été alertés pour un important feu d'appartement, situé au deuxième étage d'un immeuble. Au total, vingt personnes ont dû être évacuées par mesure de précaution, le temps pour les sapeurs-pompiers de maîtriser le sinistre.

L'incendie n'a pas fait de victime, mais de gros dégâts dans plusieurs logements. Les six locataires de l'appartement touché par l'incendie, trois adultes et deux enfants, seront relogés par leur famille. La fumée et l'eau qui a permis d'éteindre le sinistre ont aussi causé des dommages dans trois autres logements, ce qui nécessite le relogement de onze personnes.

Une équipe spécialisée dans les opérations de sauvetage et déblaiement a vérifié la structure du bâtiment, que les habitants évacués ont pu réintégrer à partir de 16 h.

L'opération aura duré cinq heures et mobilisé vingt-trois sapeurs-pompiers.