Rouen : la chasse aux prostituées s'intensifie

Les prostituées continuent de défiler à l'Hôtel de police de Rouen : trois d'entre elles ont été interpellées le week-end dernier, selon un scénario désormais bien huilé pour les policiers de la brigade anti-criminalité (Bac).

Il est 23h, vendredi 17 août, lorsque les fonctionnaires de la Bac observent, quai Cavelier de la Salle à Rouen, une jeune femme faisant des signes aux automobilistes. L'un de ces derniers finit par s'arrêter et la fait monter à bord. La voiture est allée se stationner rue des Docks et c'est là que le couple a été contrôlé. L'homme est âgé de 38 ans ; la jeune femme quant à elle, d'origine roumaine et habitant Rouen, est âgée de 19 ans. Tous les deux ont été ramenés à l'hôtel de police afin d'y être entendus.

La deuxième faisait les cent pas boulevard de l'Yser, samedi 18 août, à 15h30. Un automobiliste s'arrête et ils partent tous deux stationner la voiture dans le parking du Boulingrin. Là, les attend un contrôle de police. La jeune femme, âgée de 23 ans réside à Rouen. L'homme est né en 1986 et vit dans une petite commune de Seine-Maritime.

La troisième prostituée interpellée le week-end dernier faisait des signes aux passants dimanche 19 août, vers 16h05, boulevard de la Marne. Après être montée à bord d'un véhicule elle s'est rendue avec son client au Mesnil-Esnard, manifestement pour se rendre dans un hôtel. L'homme est âgé de 45 ans et la jeune femme, une Roumaine de 32 ans, habite Rouen. Tous deux ont été emmenés à l'Hôtel de police afin d'y être entendus.