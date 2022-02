Votre horoscope signe par signe du jeudi 19 novembre

BELIER

C'est en explorant le monde et en piquant des idées ici et là que vous passerez une journée épanouissante et très instructive.

TAUREAU

Votre vie matérielle semble ne pas vouloir bouger, aujourd'hui, les remises en question seront possibles, c'est un avantage.

GEMEAUX

La chance financière vous sourit et du même coup, gérer votre portefeuille efficacement sera beaucoup plus facile.

CANCER

Les actions matérielles collectives sont très favorisées, vous pouvez collaborer sans réserves, ni inquiétudes.

LION

Faites preuve de souplesse et de magnanimité pour tirer le meilleur parti des chances qui sont à votre portée.

VIERGE

Attention aux difficultés que vous pourriez rencontrer en famille où des problèmes de fond seront à l'ordre du jour et bloqueront sans doute un peu vos élans.

BALANCE

Cette journée privilégie les liens professionnels et vous permet de relancer un projet qui s'était fragilisé.

SCORPION

Vous n'aurez pas de mal à charmer votre auditoire. N'en faites pas trop pour autant, restez diplomate.

SAGITTAIRE

C'est avec obstination que vous ferez la preuve du bien fondé de vos méthodes personnelles pour éviter des problèmes.

CAPRICORNE

Évitez de monter au créneau pour défendre vos idées et intérêts où vous pourriez être rattrapé par votre passé et surtout par vos doutes !

VERSEAU

Ne soyez si opaque, votre aura de mystère est plus forte que vous ne le pensez et vous isole trop des autres.

POISSONS

Vous abordez le travail avec plus de sérieux que d'ordinaire. Gardez le sourire, cela n'entame pas votre crédibilité !