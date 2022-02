Le Havre. Le magasin Printemps de l'Espace Coty pourrait fermer

Le groupe de grands magasins Printemps "prévoit la fermeture" de quatre magasins Printemps, situés notamment à l'Espace René-Coty au Havre, mais aussi à Paris, Strasbourg et Metz, et de trois magasins Citadium (Paris et Toulon).

Des repreneurs recherchés

L'annonce est intervenue par le groupe, mardi 10 novembre, dans le cadre d'un "plan de relance" visant à "assurer la pérennité de ses activités". Le groupe, qui prévoit aussi "l'adaptation et la mutualisation de certaines fonctions supports", n'a pas précisé le nombre de postes menacés, mais a indiqué que sa priorité était "d'accompagner les salariés concernés par ce projet avec des mesures appropriées et personnalisées" et qu'il "fera également appel à un partenaire pour la recherche de repreneurs".

Avec AFP.