[Actualisé] Rouen. Pour soutenir le BTP, la Métropole va accélérer certains chantiers

Pendant le reconfinement, les chantiers et les travaux publics peuvent se poursuivre. Pour autant, certaines entreprises font face à une baisse de leur activité et c'est dans ce cadre que la Métropole Rouen Normandie a décidé de les soutenir en accélérant certains travaux.

Plus de 4 millions d'euros de travaux

"Nous avons chiffré pour 4 à 4,5 millions d'euros de travaux", annonce, lundi 9 novembre, Nicolas Mayer-Rossignol, le président de la Métropole, expliquant qu'il s'agit de travaux planifiés mais qui n'ont pas encore pu être faits ou décalés. "Il s'agit d'accélérer certains travaux en profitant du confinement pour aller plus vite", poursuit-il.

Ces chantiers portent essentiellement sur des travaux de voiries, d'aménagement de l'espace public ou des aménagements dans différentes rues. Ils seront activés selon les cinq pôles de proximité de la Métropole pour une mise en œuvre avant la fin de l'année.

"Ce sont des travaux qui peuvent être intéressants pour des entreprises locales de façon à générer de l'activité", ajoute Nicolas Mayer-Rossignol. Dans le détails, voici les travaux concernés dans chaque pôle de proximité :

• Plateaux-Robec : 710 000 € pour des travaux sur la RD 6043 à Bois-Guillaume (enrobés et marquages)

• Rouen : 510 000 € pour des enrobés et marquages avenue de la Grand'Mare au niveau des Hauts de Rouen, Mont-Riboudet (Terminus Teor) et Place Saint Paul.

• Seine-Sud : 780 000 € pour des travaux de réfection des enrobés de voirie sur la RD 18E (tronçons entre le rond-point des Colonnes et autoroute, tronçons entre rond-point des Vaches et rue de la Brèche ainsi que la rue de Sotteville) et travaux divers de réparation de voirie et de trottoir sur les quatre communes du pôle.

• Val-de-Seine : 1 831 800 € pour des travaux à Caudebec-lès-Elbeuf (rue d'Antan et rue Lesage-Maille), Elbeuf (rue Muller-Lafayette), Cléon (rue Souday), Grand-Quevilly (rue Caban, rue Salomon de Caux, Avenue Léon Blum, rue Legros, rue Hiltz), Petit-Couronne (rues Litz/Sand/Camus, rue Pierre et Marie Curie, Parking collège Pasteur), Tourville-la-Rivière (Giratoire RD7/A13), Cléon (RD 7), Elbeuf (RD 913, voies sur Berges), La Londe (RD 438), Grand-Quevilly (Rue Coty SDMA, Rue Lacours / Provinces), Elbeuf (expérimentation sur différents type de stationnements infiltrants et végétalisés).

• Austreberthe-Cailly : 750 000 € pour des enrobés et marquages : D 3 à Houppeville, D 94 à Canteleu (Cote de Croisset), D 51 à Notre-Dame-de-Bondeville (du centre à la rue des Fontaines), D 51 à Canteleu (du giratoire à la D 982), D 20 à Ste Marguerite, Cote des sapins à Houppeville, St Paer D 86 (Le Paulu) et D 63 (Bouville), D 86 à Maromme, Déville-lès-Rouen et Canteleu.