Vos questions, nos réponses. Le motif "familial" est-il possible pour aller voir mon conjoint ?

"Mon conjoint et moi vivons séparément, mais nous nous retrouvons le week-end. Est-ce encore possible avec le motif 'familial' ?" - Vanessa

"Malheureusement, la réponse est non. Il n'est pas possible de faire des allers-retours pour aller le voir, même le week-end ! Il faut se confiner dans un seul et même lieu. La seule et unique raison valable pour vous déplacer est que votre conjoint soit considéré comme une personne vulnérable. En attendant le déconfinement, plusieurs solutions pour garder le lien existent : les appels téléphoniques ou en visio."

