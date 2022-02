Football (Ligue 2). Victoire sur le fil pour Caen, le Hac stoppé à Grenoble

La formule ne s'appliquera finalement qu'à un seul club de Normandie, pour cette 10e journée de Ligue 2 : c'est la passe de trois, pour le Stade Malherbe Caen, samedi 7 novembre, qui s'impose in extremis 2-1 face à Nancy. Ce sont les Lorrains qui ont ouvert le score en première période avec Kenny Rocha Santos (27') suivi, deux minutes plus tard, d'un but contre son camp de Sega Coulibaly (29') au profit des Malherbistes. Malgré l'expulsion d'Anthony Weber à 30 minutes de la fin, le SMC a tenu à dix contre onze, avec un but libérateur de Nicholas Giochanni en toute fin de match (93'). C'est le troisième succès à domicile pour les Caennais.

Le Havre Athletic Club s'est en revanche incliné sur le même score, 1-2, sur la pelouse de Grenoble. Les hommes de Paul Le Guen manquent ainsi la passe de trois victoires consécutives. Dépassés en première période, les Ciel et Marine ne sont pas parvenus à égaliser malgré des occasions franches avant que leurs adversaires n'enfoncent le clou (82'). La réduction du score de Nolan Mbemba (94') n'y a rien changé.

Au classement de Ligue 2, le Paris FC est toujours en tête avec 25 points. Le Stade Malherbe Caen remonte à la 4e place avec 17 points, le Hac redescend au 7e rang avec 16 points.