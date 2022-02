L1: dimanche de derbies, après un très attendu PSG-Rennes

. L'affiche: PSG-Rennes

Au Parc samedi (21h00), le PSG veut soigner ses blessures après le revers 2-1 à Leipzig trois jours plus tôt. Son entraîneur Thomas Tuchel, privé de ses stars Kylian Mbappé, Neymar ou Presnel Kimpembe, blessés, a besoin d'une victoire à tout prix pour éloigner un peu les nuages qui s'accumulent au-dessus de sa tête.

Autre bête blessée, après la lourde défaite (3-0) subie cette semaine à Chelsea, le Stade Rennais veut à nouveau jouer son rôle de bête noire face au PSG. Sur leurs cinq dernières confrontations, c'est Rennes qui mène avec trois victoires à deux.

Les Bretons devront faire sans leur talentueux milieu Eduardo Camavinga, blessé, et sans leur attaquant Mbaye Niang, "un peu juste" selon l'entraîneur Julien Stéphan. En tête du classement après sept victoires consécutives, le PSG compte trois points d'avance sur le Stade rennais, troisième.

. Le chiffre: 5

Comme la série de défaites de Saint-Etienne, en plein marasme avant d'affronter l'ennemi lyonnais dimanche (21h00) chez les Gones.

Rennes, Lens, Nice, Metz et Montpellier ont successivement fait tomber les Verts et anéanti leur joli début de championnat. L'entraîneur Claude Puel a en outre perdu pour toute la saison le très prometteur défenseur Yvann Maçon, grièvement blessé.

Lyon connaît une dynamique opposée. Avec son effectif pléthorique, l'OL de Memphis Depay et Houssem Aouar n'a plus perdu depuis six matches et vient de ramener un nul héroïque (1-1) de Lille.

Confinement oblige, le choc se jouera sans public.

. Le joueur: Rony Lopes

Buteur lors de la victoire de Nice à Angers (3-0), le Portugais retrouve son ancienne équipe, Monaco, pour le petit mais clinquant derby de la Côte d'Azur.

Face à lui, une séduisante attaque, qui vient aussi d'infliger un carton en championnat (4-0 contre Bordeaux) sous la baguette du capitaine Wissam Ben Yedder, celui qui avait rejoint Monaco en provenance de Séville la saison dernière, pendant que Lopes faisait le chemin inverse.

Le Portugais de 24 ans aura la lourde tâche de maintenir sur les rails une équipe également engagée en Ligue Europa et qui vient de perdre pour plusieurs mois son capitaine Dante.

En jeu, rester dans la course pour les places européennes. Les Aiglons, quatrièmes (17 pts), sont mieux engagés, mais ils se feront doubler par le club du Rocher (8e, 14 pts) en cas de défaite...

. L'entraîneur: Frédéric Antonetti

A l'heure d'accueillir la lanterne rouge Dijon samedi (15h00), Metz est dans la première moitié de tableau. Une septième place (14 pts) impensable il y a un mois, quand Frédéric Antonetti a repris les rênes de l'équipe.

Le bouillant Corse est revenu mi-octobre sur le banc messin après un drame personnel, en remplacement de Vincent Hognon. Les Grenats commençaient alors tout juste à se remettre d'un début de saison catastrophique (3 défaites en 3 matches).

En trois rencontres, Antonetti a poursuivi la bonne dynamique des Lorrains, désormais invaincus depuis six matches. Et sept samedi soir ? A moins que Dijon ne décroche sa première victoire de la saison...