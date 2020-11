Fécamp. Théâtre : les activités ne sont pas à l'arrêt au Passage

Le reconfinement a provoqué l'annulation des représentations au théâtre Le Passage de Fécamp, mais les mesures gouvernementales laissant la possibilité aux artistes de continuer à travailler sans public, le théâtre poursuit une partie d'activités.

Ainsi, ce mois de novembre, les ateliers de pratique artistique sont maintenus :

- Atelier "Contes et raconte !" à l'école du Port avec des ateliers menés par trois compagnies (La Bazooka, Akté et Big Up) à l'attention de quatre classes de l'école.

- Atelier "Découverte des Arts de la marionnette" à l'attention des élèves de 5e du collège Jules-Ferry dans le cadre du dispositif "Dialogue entre les arts" financé par l'Académie de Normandie. Ce mois-ci, une classe rencontrera la marionnettiste Cécile Lemaitre de la compagnie La Magouille.

- Ateliers hebdomadaires "Théâtre pour tous" à l'attention d'enfants en situation de handicap du SESSAD de Cany-Barville et de l'IME de Fécamp avec des ateliers menés par les artistes Claire Hallot et Hélène Rousselle. Ce projet est financé dans le cadre du dispositif "Culture Santé" de la DRAC.

Par ailleurs, la compagnie La Magouille sera en résidence à partir du lundi 9 novembre pour achever les répétitions de Feuferouïte, création qui devait initialement être présentée le jeudi 19 novembre au Passage et qui sera naturellement reportée.