Les Bourses asiatiques divisées sur fond d'une élection américaine très serrée

France-Monde. Les Bourses asiatiques scrutaient fébrilement mercredi les premiers résultats de l'élection présidentielle américaine, qui s'annonçait de plus en plus serrée, avec notamment une victoire annoncée de Trump dans l'Ohio et une autre très probable en Floride, deux Etats-clés.