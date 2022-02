Cadeaux. Tendance Ouest vous offre une tablette Microsoft

Gagnez cette semaine avec Tendance Ouest une tablette tactile Microsoft Surface Pro 7, couleur platine. Intel® Core™ i5, 128 Go de stockage et 8 Go de RAM.

L'ordinateur 2-en-1 à écran tactile de 12,3 pouces, ultra-léger et polyvalent. Surface Pro 7 s'adapte parfaitement à vos besoins grâce à ses performances améliorées, une connectique optimale ainsi qu'une autonomie pour toute la journée. Jusqu'à 10 h 30 d'autonomie en utilisation normale de la Surface.

Travaillez et détendez-vous où vous le souhaitez, grâce à sa grande polyvalence qui vous permet de passer du mode Ordinateur au mode Tablette en un clin d'œil, ainsi qu'à sa connectivité optimale grâce aux ports USB-C et USB-A, Surface Pro 7 s'adapte parfaitement à toutes les situations.

Pour jouer, envoyez par SMS le mot TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 13 novembre, entre 8 h 30 et 9 heures, dans Normandie Matin avec Pierre.