Saint-Lô. Confinement : l'ouverture de sa librairie repoussée, mais pas l'activité

Mathilde Degroult devait ouvrir sa librairie indépendante Les Racontars à Saint-Lô, ce mardi 3 novembre, après neuf mois de travail et d'investissements. La jeune femme avait lancé en début d'année une cagnotte participative : un succès, puisqu'elle avait collecté un peu plus de 18 000 euros. Le projet pouvait alors être enclenché. L'ouverture annoncée pour début novembre est finalement reportée avec le reconfinement, mais pas son activité.

L'enseigne fraîchement posée

Pour pouvoir démarrer sans ouverture au public, Mathilde redouble d'effort et propose la livraison "via la Poste ou Mondial Relay", mais aussi le retrait en drive, "à l'entrée de la librairie, une personne à la fois, du mardi au samedi, de 11 heures à 19 heures". "Il est tout à fait possible de commander chez les fournisseurs si je n'ai pas le livre que vous souhaitez en stock", par téléphone, mais de préférence par courriel, librairielesracontars@gmail.com.

Pratique. Librairie Les Racontars 26, rue des Maréchaux à Saint-Lô. Tél. 02 14 16 02 03