Covid-19. Les temps forts du 147e carnaval de Granville annulés !

Les carnavaliers vont être déçus. La 147e édition du carnaval de Granville n'aura pas lieu dans sa forme habituelle, en raison de la crise sanitaire. Le comité d'organisation a annoncé ce samedi 31 octobre l'annulation de la majeure partie de ses animations : cavalcades, bals et concerts n'auront pas lieu du 12 au 16 février 2021. Évidemment touchée, l'organisation garde son humour. Une vidéo déguisée et masquée a été tournée pour annoncer la nouvelle :

Elle précise cependant que "les concours auprès des plus jeunes seront maintenus pour continuer à transmettre l'esprit et les valeurs de notre carnaval : le concours d'affiche (pour les écoles maternelles et primaires) et le concours de masques (pour les collèges et IME du département). Le concours de vitrines pour les commerçants sera également maintenu."

Le Carnaval aura lieu d'une autre manière. "En parallèle de l'exposition 'Carnaval', nous prévoyons une exposition 'Hors les murs' dans les différents quartiers de la ville", indique l'organisation sur sa page Facebook.