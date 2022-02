Caen. Covid-19 : la Ville recrute des aides-soignants et des infirmiers

La situation sanitaire se tend en Normandie. Le Centre communal d'action sociale de Caen (CCAS) recrute des aides-soignant(e)s et infirmier(e)s pour venir travailler dans l'EHPAD Mathilde de Normandie et le Service de soins infirmiers. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur CV à l'adresse drh.offredemploi@caenlamer.fr en précisant : leur nom, prénom, métier, dernier poste occupé, et toute information utile pour accompagner la candidature.