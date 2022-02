Saint-Jouin-Bruneval. Le maire publie un arrêté pour ouvrir les commerces "au nom de l'égalité"

Après ceux de Barneville-Carteret dans la Manche, Bourg-Achard dans l'Eure ou encore Argentan dans l'Orne, c'est au tour du maire de Saint-Jouin-Bruneval, en Seine-Maritime, de prendre un arrêté municipal pour autoriser l'ouverture de tous les commerces de sa commune malgré le confinement, y compris ceux qualifiés de "non-essentiels" par le gouvernement."Ce n'est pas du tout une remise en question du confinement", assure François Auber, qui entend dénoncer "une injustice". "C'est une manière de lutter contre l'inégalité de traitement entre les grands commerces de périphérie et les petits commerces de campagne."

"Jusqu'à ce que l'égalité

de traitement soit rétablie"

L'arrêté autorise l'ouverture des commerces non alimentaires et non-essentiels de la commune de 2 000 habitants, et le déballage des commerçants du marché non alimentaire du centre-bourg, dès ce samedi 31 octobre, et "jusqu'à ce que l'égalité de traitement soit rétablie". Saint-Jouin vient d'ailleurs d'inaugurer une halle à tout faire, où des commerçants non alimentaires devaient déballer ce week-end.

"Vous pouvez aller dans le supermarché du coin et acheter tout ce que vous voulez en période de Noël", déplore le maire, qui n'a, pour l'heure, pas encore vu son arrêté retoqué par le préfet. "Il sera sans doute contesté, mais les maires sont dans leur rôle à demander l'équilibre, à tenter de faire bouger les lignes."