Hérouville-Saint-Clair. Le concert de Cali organisé par le Big Band Café est annulé

Période plus que compliquée pour le Big Band Café, salle de musiques actuelles à Hérouville-Saint-Clair. Un des derniers concerts encore maintenus, celui du chanteur Cali prévu le samedi 14 novembre au théâtre d'Hérouville est annulé, confinement oblige. "Même si le moral est au plus bas, on sera plus que jamais là, lorsque la reprise sera possible et que les décibels pourront à nouveau résonner", indique l'organisation. Le remboursement des billets se fait directement auprès des revendeurs.