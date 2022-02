Le Havre. Violence : elle profite de l'arrestation de son mari pour porter plainte

Mercredi 28 octobre, un homme de 28 ans, connu de la police, est verbalisé pour stationnement gênant par la police municipale du Havre, rue Jean-Jaurès. Après des insultes, la police nationale intervient pour l'interpeller et le mettre en garde à vue. Il nie les faits. Mise au courant de cette arrestation, sa femme de 29 ans se présente au commissariat pour porter plainte contre son mari, pour menaces de mort et violence conjugale. Le couple est marié depuis 2013. La femme est examinée par un médecin. Elle va obtenir 21 jours d'ITT pour des hématomes sur le corps et pour stress post-traumatique dû à une violence psychologique. L'homme a été incarcéré. Il passera en comparution immédiate lundi 2 novembre au tribunal du Havre.