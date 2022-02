Seine-Maritime. L'école Fauchon prépare son ouverture début 2022 à Rouen

Avec cinq associés, Kamel Mebarki est actuellement en train de réaliser la mise en place de la future École Fauchon, qui sera de très haut niveau pour les métiers de bouche : boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, œnologie, sommellerie avec brasserie et traiteur. "J'ai eu moi-même cette idée et cela fait deux ans que j'y travaille, rappelle le cofondateur et dirigeant de l'École Fauchon. Auparavant, j'ai travaillé 20 ans dans l'école de la boulangerie, ici à Rouen, j'ai fait du consulting au Brésil et bien d'autres activités."

Une surface de 6 000 m²

Pour installer ce projet, l'entrepreneur pense naturellement à l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie, qui n'occupe que la moitié de l'immeuble, situé boulevard de l'Europe, sur la rive gauche de Rouen. "L'autre partie étant inoccupée depuis 2013, elle pouvait parfaitement convenir à cette implantation", poursuit Kamel Mebarki qui attend notamment une aide de la Région Normandie qui s'est montrée "très intéressée par ce projet".

L'École Fauchon occupera une surface de 6000 m², chaque étage étant dédié aux différentes formations proposées. "Il faut désormais procéder au recrutement international et nous espérons 30 % d'étudiants étrangers pour organiser des binômes, un Français et un étranger. Dans l'immédiat, nous avons des correspondants commerciaux à l'étranger à Tokyo, à Bogota, en Inde, pour recruter les élèves et des agents éducatifs", relate Kamel Mebarki. Les étudiants étrangers seront totalement pris en charge de l'accueil à l'aéroport, jusqu'à l'hébergement à Rouen. Deux axes de formation seront proposés : post-bac pour trois ans de formation avec obtention d'un bachelor et l'axe professionnel pour des adultes qui voudront se spécialiser ou réorienter leur carrière.