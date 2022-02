Caen. Les écoles restent ouvertes, un soulagement pour les parents

"Je suis infirmière libérale et le premier confinement a été très compliqué pour le suivi scolaire des enfants", explique Marie, mère de trois garçons. Elle est ravie de la non-fermeture des écoles : "Pour l'équilibre psychologique de nos enfants, c'est super qu'ils puissent avoir une continuité pédagogique."

Alexandre, père d'une fille de neuf ans et d'un garçon de sept ans, en week-end en Normandie, se réjouit également du retour de ses enfants à l'école. "C'est plutôt pas mal, dans le sens où ça a été compliqué de leur faire école. Prof, c'est un métier !" Soucieux de la scolarité de ses enfants, si les écoles avaient fermé, ce père de famille "aurait pris un professeur particulier."

Les annonces du président Emmanuel Macron ont réconforté Florence, maman d'un garçon de sept ans : "C'est un grand soulagement de savoir que mon fils qui est en CE1 va pouvoir continuer à apprendre à lire, à écrire et retrouver ses camarades. On a vu qu'il y avait eu des lacunes pour les enfants à cet âge, c'est compliqué d'être déscolarisé plusieurs mois."