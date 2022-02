Reconfinement: les championnats amateurs de football et la Coupe de France suspendus

Tous les matches de "l'ensemble des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux du National 3, du National 2, de la D2 féminine, des Coupes de France masculine et féminine, et des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins)", prévus d'ici au 1er décembre, sont pour le moment reportés, indique la Fédération dans un communiqué, alors que le gouvernement a confirmé que les championnats professionnels, eux, pouvaient continuer.

Le championnat de National (3e division), dont certains clubs sont professionnels, la première division féminine (D1) et celle de Futsal, sont eux maintenus, selon la Fédération: les matches de ces compétitions pourront se jouer "à huis clos".

Toutes les rencontres reportées seront reprogrammées "à des dates ultérieures, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire", a précisé la FFF présidée par Noël Le Graët, assurant que "le monde du football se doit de participer à l'effort collectif pour lutter contre la deuxième vague de cette épidémie" de Covid-19.

Entrant également dans le cadre de rencontres professionnelles, les matches de l'équipe de France, de l'équipe de France féminine et des Espoirs sont également maintenus, selon la Fédération. Le prochain rendez-vous des Bleus est programmé le mercredi 11 novembre, en amical contre la Finlande au Stade de France.

La situation, pour le moment limitée à un mois, risque de poser des problèmes de calendrier au moment de la reprise, notamment en ce qui concerne la Coupe de France. Celle-ci a été stoppée avant le 6e tour, soit deux tours avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 et trois tours avant celle des écuries de L1, ces dernières ne disposant que de très peu de dates de repli dans un calendrier surchargé.

Au printemps, toutes ces compétitions avaient été définitivement stoppées par la Fédération française de football. Elles avaient repris, pour la saison 2020-2021, à la fin de l'été.