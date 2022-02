Le Havre. Covid-19 : Monod fait appel au privé pour ses opérations

L'agglomération havraise, comme la Seine Maritime, est fortement impactée par l'épidémie de Covid-19 depuis quelques semaines. Afin de rendre disponibles les ressources humaines et les lits nécessaires à l'accueil des patients Covid, le Groupe hospitalier du Havre (GHH) est obligé de déprogrammer au moins 30 % de son activité hospitalière. Des blocs opératoires ont dû fermer à l'hôpital Monod pour déployer plus de lits pour les patients atteints du coronavirus. Cependant, afin que tous les patients nécessitant une opération puissent recevoir les soins appropriés, le GHH s'est rapproché des cliniques du territoire havrais. La clinique des Ormeaux et l'Hôpital privé de l'Estuaire (HPE) sont prêts à mettre des plages de bloc opératoire à disposition des chirurgiens du GHH. Un certain nombre d'opérations du GHH va donc être réalisé dans les prochaines semaines sur ces deux structures. Les patients resteront des patients du GHH, opérés par des chirurgiens du GHH. Les premières opérations réalisées dans ce cadre auront lieu la semaine du 2 novembre.

Les disciplines chirurgicales concernées sont l'ORL, la gynécologie, la chirurgie thoracique et vasculaire, l'orthopédie à l'HPE et la chirurgie digestive, la gastro-entérologie, l'urologie et de l'ORL à la clinique des Ormeaux.