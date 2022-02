Orne. Reconfinement : les tribunaux de commerce pour aider les entrepreneurs

Fermeture des bars, des restaurants, des commerces non indispensables. Face à la seconde vague de Covid-19, quelles conséquences économiques vont avoir les mesures annoncées par Emmanuel Macron mercredi 28 octobre sur l'économie locale ?

Malgré les mesures d'aides gouvernementales, beaucoup d'entreprises avaient énormément souffert du confinement du printemps dernier. "La plupart ont eu recours à des prêts garantis par l'État et sont aujourd'hui virtuellement en situation de cessation de paiements", estime Jean-Luc Adda, le président du tribunal de commerce de l'Orne, qui s'étonne : "Alors que l'on a un rôle de conseil gratuit pour les aider à surmonter leurs difficultés, alors que l'on a des cellules de soutien psychologique pour les entrepreneurs qui sont en situation délicate, aucun ne se manifeste." Ces démarches sont gratuites et confidentielles. Elles peuvent être engagées via le tribunal de commerce, la chambre de commerce ou celle des métiers, ou bien directement sur le site Internet Apesa.fr ou au 0805 65 50 50.