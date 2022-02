Caen. Les commerçants craignent le reconfinement

Face à la seconde vague du virus, le gouvernement envisagerait ce mercredi 28 octobre des mesures plus fortes de lutte contre l'épidémie, et le reconfinement n'est pas à exclure. Devant la menace du reconfinement total, certains commerçants de Caen craignent de ne pas se relever. "Ça va jouer sur la survie de beaucoup, dont la mienne, explique Valérie Douetil du magasin Toutes en rondeur. On espère plus d'aides, car 1 500 euros ne comblent pas toutes les charges du magasin. Il faut se sauver tout seul."

Christian Dionet, de Question d'Arômes, a déjà constaté une baisse de la fréquentation dans le centre-ville de Caen depuis la mise en place du couvre-feu. Si le confinement était annoncé pour le week-end seulement, cela ne serait pas idéal, selon lui : "Ce n'est pas favorable pour le commerce du centre-ville de Caen, sachant que le samedi, c'est quand même la plus grosse journée en termes d'activité commerciale."

Pour résister à ce nouveau coup dur, les commerçants pensent déjà à des solutions. À l'approche des fêtes de Noël, Pauline Caré, du magasin de jouets Le Bonhomme de Bois, anticipe : "On espère pouvoir au moins faire du drive et livrer nos clients, histoire de continuer tout de même à travailler, car en cette période de l'année, c'est un peu compliqué de fermer un magasin de jouets." De son côté, Valérie Douetil n'hésitera pas à remettre en place un système de bons d'achat ou de vente sur les réseaux sociaux, car c'est "le seul moyen de survivre".