Le Havre. Édouard Philippe intègre le conseil d'administration d'Atos

Édouard Philippe, ancien Premier ministre et actuel maire du Havre, a été élu mardi 27 octobre au conseil d'administration d'Atos, une société de services informatiques. Atos est un des leaders internationaux de la transformation digitale, avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 12 milliards d'euros. Les actionnaires de l'entreprise étaient réunis en assemblée générale en région parisienne. L'assemblée a approuvé la nomination d'Édouard Philippe avec un score très élevé (99,88 %). Ce n'est pas la première expérience de l'élu dans le privé. Il a été avocat en 2004 au sein du cabinet Debevoise and Plimpton et directeur des affaires publiques chez Areva entre 2007 et 2010.