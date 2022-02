Caen. Ce restaurant ferme ses portes avant un potentiel reconfinement

Ils ont été contraints de réduire la jauge (122 couverts au lieu de 188), d'adapter leur concept et de fermer leurs portes à 21 heures depuis samedi 24 octobre. Le restaurant Le Sans Gêne à Caen a vécu un premier samedi sous couvre-feu très calme. Ce sera le dernier.

"On a tout perdu"

"Tous les fonds de commerce n'ont plus de valeur"

Le restaurant a décidé, de lui-même, de fermer jusqu'à nouvel ordre, avant un probable reconfinement. "Le samedi est la journée où on travaille le plus. Si le nombre de clients ne suffit pas à amortir nos charges, forcément, la semaine ce ne sera pas viable, déplore Laurent Moulin, le gérant. Malheureusement, on ne parle pas de sentiments mais d'argent."

Ouvert depuis 2007 dans le quartier du Vaugueux, puis depuis quatre ans rue du Chemin-Vert à Caen, ce restaurant travaille uniquement le soir, du mardi au samedi. Impossible selon lui d'ouvrir le midi. "Il y a de plus en plus de télétravail, donc la clientèle de bureau est moins présente. Certains restaurants qui fonctionnement le midi n'arrivent pas à s'en sortir. On a préféré ne pas prendre ce risque. On a tout perdu."