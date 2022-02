Seine-Maritime. Covid-19 : le département particulièrement touché

L'Agence régionale de santé de Normandie a publié un nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 dans la région, mardi 27 octobre. Le nombre des hospitalisations atteint 794 et dépasse le niveau le plus haut observé lors de la première vague (743 le 10 octobre). Tous les départements affichent une hausse significative du nombre de nouvelles hospitalisations. Le département de Seine-Maritime est le plus touché en région.

425 personnes sont hospitalisées dans le département, dont 53 en réanimations. Il y a eu 293 entrées en hôpital sur les sept derniers jours. 267 personnes sont mortes à cause de la Covid-19 en Seine-Maritime depuis le début de l'épidémie. Le taux d'incidence sur 100 000 habitants est le plus élevé de Normandie (derrière le Calvados) à 322,88. Le taux d'incidence des plus de 65 ans (273,2) inquiète particulièrement dans le département. Le taux de positivité des tests est également important en Seine-Maritime : 17,73 %. Enfin, sur les 133 clusters normands, 55 sont recensés dans le département, dont 19 en EHPAD.