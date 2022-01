Le Havre. Incendies en série : le pyromane d'Ingouville arrêté

Le pyromane du secteur d'Ingouville au Havre a été arrêté. Depuis l'été dernier, les feux de voitures empoisonnent les habitants du quartier Flaubert. L'homme de 31 ans a été interpellé mercredi 21 octobre, après une enquête de plusieurs semaines. L'enquête a abouti grâce à des témoignages, de la surveillance ainsi que des relevés, des traces et des indices. L'homme était déjà connu pour des vols par effraction et des incendies de poubelles. En garde à vue, il a reconnu les faits en partie. Il a décrit son mode opératoire : allumer le feu au-dessus des roues avant des voitures.

Les policiers ont pu le rattacher à six affaires : le 10 août (une voiture brûlée, le feu s'est propagé à la façade d'un immeuble et une poubelle), le 10 septembre (des scooters incendiés dans un garage), le 16 septembre (effraction dans un appartement), le 22 septembre (25 voitures incendiées et trois façades d'immeubles noircies), le 8 octobre (un feu de poubelle sur le parvis Saint-Michel) et le 16 octobre (six voitures incendiées).

L'homme a été placé en détention provisoire avant de passer devant la justice le 16 novembre.