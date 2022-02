Près de Rouen. Au lycée Marcel-Sembat, les élèves ont monté leur mini-entreprise

Sembat wash. Ce n'est pas un nouveau commerce qui vient d'ouvrir à Sotteville-lès-Rouen, mais le nom de la mini-entreprise créée en septembre 2019 par les élèves en CAP carrosserie du lycée des métiers Marcel-Sembat. "C'est une formation en deux ans qui allie de l'enseignement en atelier et des cours généraux", expliquent Anne-Sophie Guillin, enseignante en arts appliqués, et François Lefebvre, enseignant en réparation des carrosseries. Tous les deux illustrent cette volonté de "créer des liens" entre la pratique et l'enseignement général.

Un projet avec une réalisation concrète

Dans le cadre de la discipline Chef d'œuvre, mise en place dans le cadre du CAP, "les élèves doivent travailler sur un projet dans les deux ans de formation, qui aboutit sur une réalisation concrète". D'où la création de la mini-entreprise par cinq élèves, qui l'ont conçue de A à Z. "Depuis le début, ils ont réfléchi à un nom, à un logo, à des tarifs", énumère Anne-Sophie Guillin. Autant de travail qui fait appel à différents enseignements pour aboutir à une mini-entreprise sérieuse et crédible, d'autant que ce sont des particuliers qui confient leur véhicule pour nettoyage. Trois prestations sont proposées, allant de 15 à 35 euros : "Les élèves font parfois appel à des lycéens dans d'autres sections pour les aider, c'est comme de la sous-traitance !"

Les participants à la mini-entreprise ont en effet beaucoup de travail de gestion, aussi bien administrative que comptable en passant par le démarchage de futurs clients. "Il s'agit de les rendre autonomes et d'en faire des citoyens accomplis, soulignent les deux enseignants. Les élèves sont plus à l'aise et ont une expérience professionnelle concrète qu'ils peuvent mettre en avant." La mini-entreprise poursuit ses activités jusqu'en juin prochain, puis un autre projet verra le jour, avec de nouveaux élèves.