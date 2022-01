Rouen. Alcoolisé, il agresse les policiers et sa conjointe et nie les faits

Le prévenu a déjà été condamné à 18 reprises, dont une fois pour des faits similaires en octobre 2019, qui lui a notamment valu l'interdiction d'entrer en contact avec la victime. Mais il est quand même accusé de violences portées sur sa conjointe, ainsi que sur des policiers appelés par une voisine au domicile de la victime, à Déville-lès-Rouen, le 25 septembre 2020. Présent lors d'une soirée, il a beaucoup bu et la victime lui reproche des gestes déplacés envers une invitée. Il la frappe alors d'un coup de poing au visage et lui tire les cheveux. Lors de son interpellation, il tente de fuir en assénant un coup de poing à un policier et refuse de se faire menotter. Il prétend être victime d'allégations injustes. Le ministère public évoque "le culot de se victimiser". La défense regrette "une relation toxique".

À l'audience du jeudi 22 octobre, Christophe Prudent, 50 ans, est condamné à deux ans de prison, dont huit mois avec sursis, accompagnés d'un sursis de deux ans. Il est également placé en détention.