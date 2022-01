Caen. Cyceron : deux nouvelles IRM contre la fuite des cerveaux

Spécialisé dans l'imagerie médicale, le centre Cyceron a inauguré, ce lundi 26 octobre, deux nouvelles IRM de dernière génération pour un coût total de quatre millions d'euros. Plus qu'un centre de recherches, Cyceron forme les chercheurs de demain. Avec cette acquisition, l'objectif est double : "rechercher l'excellence pour conserver nos talents en termes d'étudiants et d'entreprises et conserver l'attractivité du territoire", explique Benoît Haelewyn, le directeur. Hervé Morin, président de la Région Normandie, déplore de fait les "3 500 étudiants et futurs chercheurs" qui, une fois diplômés, quittent la Normandie pour Paris ou Rennes.

Une reconnaissance mondiale

Cyceron est un ensemble de laboratoires et d'équipements ouverts à l'ensemble de la communauté scientifique pour divers domaines de recherche (cancérologie, Alzheimer, schizophrénie, AVC, trouble de stress post-traumatique). Le centre n'accueille pas de public, seuls des sujets volontaires sains ou pathologiques subissent une série d'examens afin de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.

La France ne compte que trois centres Cyceron. Avec celui de Caen, s'ajoutent ceux d'Orsay et Lyon. Les recherches qui y sont menées ont une reconnaissance mondiale dans le milieu scientifique. Les études caennaises sont notamment publiées dans les revues internationales Science ou The Lancet.

L'acquisition de ces nouveaux équipements permettra, par exemple, une étude plus fine dans les travaux du professeur Francis Eustache sur le trouble de stress post-traumatique des victimes des attentats du 13 novembre 2015 ou des travaux du docteur Gaël Chételat sur Alzheimer.