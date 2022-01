Basket (N1). Beau décollage et brusque retour sur terre pour le CBC

Six journées, deux matchs disputés : le Caen BC est maudit par la crise sanitaire. Alors qu'ils devaient recevoir l'actuel leader Andrézieux au Palais des Sports vendredi 23 octobre, le match des Cébécistes a été ajourné, la faute à des cas de Covid-19 dans les deux camps. Rageant car Bryson Pope et ses camarades avaient l'opportunité de gagner en rythme. Ce sera donc partie remise mais le coach Fabrice Courcier a apprécié les dernières performances de Moïse Diamé et Giorgi Korsantia. "Le travail de sape de Moïse et l'énergie déployée par Giorgi ont permis à la raquette d'être plus présente dans le jeu et de donner plus d'alternance", confie-t-il. Un duo qui devra encore attendre pour briller, le rendez-vous de GET Vosges prévu jeudi 29 octobre étant reporté.