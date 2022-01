Caen. Novembre gourmand : une édition maintenue mais modifiée

La gastronomie et le terroir normand sont mis à l'honneur à l'occasion de Novembre gourmand à Caen. La 5e édition de ce rendez-vous sera un peu différente en raison de la situation sanitaire actuelle. "Au fil du mois seront proposés des expositions, un parcours gourmand et des interventions dans les écoles", indique la Ville. Le public pourra entre autres découvrir l'exposition photo "Naturel" du 6 au 30 novembre dans différents lieux de la ville, un parcours gourmand du 6 au 8 novembre, de 11 h à 19 h. "Le public pourra retrouver des bouchées à 2 €, en venant à la rencontre des commerçants et des restaurateurs participants", et deux soirées "Danse et vin" au Centre chorégraphique national de Caen, les 26 et 27 novembre.