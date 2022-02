Caen. Plongez dans l'univers des enfants chez Sachana

"Nous proposons de la puériculture, des jouets, des jeux et cosmétiques pour enfants de 0 à 6 ans", explique Marion Bosmel, propriétaire de Sachana qui a choisi de privilégier le "Made in France". "Lors de la création du projet, la France était confinée. Nous avons vu à quel point le made in France pouvait être appréciable." Vivant en Allemagne depuis quatre ans, elle a choisi d'ouvrir sa boutique à Caen, sa ville d'origine, et de la gérer avec sa belle-sœur et sa cousine. Ouvert du lundi après-midi au samedi.