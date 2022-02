Football . Où joueront les équipes de Haute-Normandie en Coupe de France ? 

En Normandie, la Coupe de France reprendra ses droits le week-end des samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre dans le cadre du 6e tour. Les joueurs de QRM (N1) iront à la rencontre de Pavilly (R1), un match à ne pas prendre à la légère même si Bruno Irles admet ne pas en faire sa priorité : "Pour moi, la Coupe de France n'est pas une priorité. J'ai beaucoup de respect pour cette compétition, mais je sais aussi qu'elle est énergivore et potentiellement dangereuse vis-à-vis du championnat." Le FC Evreux 27 (N3) se mesurera à l'US Avranches (N1) tandis que le Football Club de Rouen (N2) se déplacera sur le terrain du FC Flers (Orne, R1). L'équipe du FC Gisors (R1) affrontera quant à elle l'ESM Gonfreville (R1). Enfin, les joueurs de Val de Reuil (R2) recevront l'AG Caen, leader de National 3. En championnat, le calendrier de QRM est totalement chamboulé en raison de la Covid-19. Après le match face au Stade Briochin, c'est la rencontre contre Bourg-Péronnas qui est reportée. Le match initialement prévu mercredi 28 octobre n'a pas encore été reprogrammé.