L1: Lille, de multiples armes offensives pour retrouver le fauteuil de leader

Le meneur de jeu turc, qui a conduit le Losc à la victoire sur la pelouse du Sparta Prague (4-1) pour son entrée en lice sur la scène européenne, est venu rebattre les cartes de la concurrence dans un effectif nordiste déjà très riche.

Pourtant, Yazici n'est pas sûr d'avoir gagné sa place de titulaire car son entraîneur doit gérer intelligemment le temps de jeu de ses joueurs en vue du marathon qui attend son équipe d'ici la trêve internationale, avec 5 matches en 15 jours.

"Sa performance était magnifique. Dans une semaine à un match, quand on marque trois buts, on doit être sur le terrain. Mais là, on rejoue 48 heures après (un peu moins de 72 heures en réalité, ndlr), et il y a l'enchaînement des matches", a souligné Christophe Galtier samedi.

"Je n'ai pas encore pris ma décision. Forcément ce triplé me réjouit et m'interpelle sur la composition d'équipe que j'aurai à faire. Mais ce sont des bons problèmes!", a-t-il ajouté.

Yazici récompensé ?

Yazici, recruté pour 16 millions d'euros en août 2019 mais victime d'une rupture des ligaments croisés quatre mois plus tard, n'a pas encore réussi à s'imposer et figure rarement dans le onze de départ lillois. Mais il a marqué des points en République tchèque, et Galtier a pour habitude de récompenser les joueurs méritants.

"Il n'y a pas et il n'y aura pas une équipe de championnat et une équipe d'Europa League. C'est l'état de forme à l'instant T et les performances qui comptent. Je ne m'interdis rien", a souligné le technicien nordiste.

Ainsi, le mois dernier, l'ailier brésilien Luiz Araujo (deux buts) a gagné sa place de titulaire au détriment de Jonathan Ikoné en réalisant deux bonnes prestations consécutives.

Meilleure défense du championnat avec seulement deux buts encaissés, Lille a aussi réglé la mire offensivement et empile les buts ces dernières semaines, à l'image du derby du Nord dimanche où les Dogues ont corrigé Lens (4-0).

Jonathan Bamba, à la peine l'année dernière, est excellent depuis le début de saison et totalise déjà trois buts et quatre passes décisives. Quant à l'expérimenté attaquant turc Burak Yilmaz, il a marqué un but lors de chacun des trois derniers matches de championnat et monte en puissance après des débuts délicats.

"Le premier mois était un peu compliqué car il y a de grandes différences entre la France et la Turquie mais j'ai surmonté cette période d'adaptation difficile", a estimé samedi le capitaine de la Turquie.

Nice doit réagir

Paradoxalement, c'est celui qu'on attendait le plus qui ne répond pas présent pour l'instant: le Canadien Jonathan David, recruté pour 27 millions d'euros cet été en provenance de La Gantoise, n'a en effet toujours pas marqué et pourrait perdre sa place de titulaire sur la Côte d'Azur.

"Il y a quelques années, Nico (Pépé) a mis un peu de temps à s'adapter et après ça s'est emballé donc il faut relativiser. Il y a des progrès mais aussi un manque d'efficacité", a reconnu Galtier.

S'il veut reprendre au Paris SG son fauteuil de leader dimanche, le Losc devra se méfier de Nice, cinquième de L1 qui devra réagir après avoir été balayé (6-2) à Leverkusen jeudi en Ligue Europa.

"Le score interpelle, mais le Bayer est une équipe de Ligue des champions. Il y aura une réaction de la part de Nice et on ne devra pas tomber dans la facilité, a prévenu Galtier. Mon rôle c'est de maintenir mon groupe en éveil, de le mettre en garde."